Suspeito de envolvimento em assassinato macabro em Santa Maria é solto pela PCDF

O corpo da vítima foi encontrado na casa do suspeito, que alegou não estar em casa no momento do crime e foi liberado pela PCDF.

Por Tereza Neuberger

[email protected]

O traficante Vinícius Carvalho de Sousa, de 21 anos, preso na última quarta-feira (17), por suspeita de assassinar e torturar o jovem Murilo Braga, de 26 anos, em Santa Maria, foi solto após prestar depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Vinícius alegou não estar em casa no momento do homicídio, e foi liberado.

Murilo foi esfaqueado, teve os olhos furados, os dentes quebrados e pedaços da orelha cortados. A vítima foi encontrada enrolada em lençóis na madrugada desta quarta-feira (17) dentro da residência alugada por Vinícius, na QR 312. Murilo havia sido dado como desaparecido e teve a foto divulgada nas redes sociais. Ele morava com a mãe e um irmão. O jovem era padeiro, mas estava desempregado.

A 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) investiga o caso e trabalha com duas hipóteses, uma de crime motivado por tráfico de drogas e outra motivado por “alguma represália”. De acordo com a PCDF, a vítima não tinha ficha criminal, mas havia testemunhado um crime na região do Gama. Segundo a delegada-chefe da 33ª DP, Cláudia Alcântara, pode haver mais dois envolvidos na morte de Murilo.

O suspeito estava em liberdade provisória desde fevereiro deste ano, após ser preso, em janeiro, pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por tráfico de drogas. Na ocasião, os militares apreenderam cocaína, maconha e balança de precisão na casa do suspeito. A Justiça determinou que Vinicius fizesse uso da tornozeleira eletrônica como medida cautelar e determinou que o traficante cumprisse uma série de regras, como a permanência em casa das 20h às 6h.

De acordo com testemunhas, dois homens foram vistos carregando um corpo para fora da residência e o abandonado no meio da rua, ainda segundo testemunhas um dos homens utilizava uma tornozeleira eletrônica. Segundo as investigações, Vinícius estaria com Murilo na madrugada do crime junto a outras quatro pessoas e após uma discussão na residência, o jovem foi brutalmente assassinado.