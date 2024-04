Startup Brasília 2030 anuncia 5º Meetup Conexões e Negócios com destaque em inovação e networking

O Startup Brasília 2030 promoverá o 5º Meetup Conexões e Negócios do ano, a partir das 18h30 no Cappuccino Café & Bistrô, nesta quinta-feira (11) O encontro busca fomentar o empreendedorismo e tecnologia, com incentivo ao networking entre os participantes de forma gratuita. O público pode se inscrever através do link:



O meetup é um encontro informal que proporciona um ambiente propício para criar conexões e promover o compartilhamento de conhecimento, é uma ótima oportunidade de crescimento de negócios para empreendedores e startups.

Nesta ocasião quem conduzirá a palestra é Thayssa Lamas, com o tema “Inovação não é sobre tecnologia, é sobre pessoas”. A profissional trabalha com Inovação e Negócios de Impacto em um banco público, com a missão de criar novos modelos de negócios que viabilizem a geração de impacto socioambiental e resultado financeiro positivo, de forma sustentável.

Já a dinâmica da noite será conduzida por Lucas Gomes, consultor e analista, com atuação nas áreas de Gestão Estratégica, Gestão de Processos de Negócio – BPM, Gestão de Projetos, todas orientadas a resultados e atenção com a qualidade do atendimento e entrega do produto ou serviço final.

“O meetup é mais do que um simples evento; é uma oportunidade única para empreendedores e entusiastas da tecnologia se conectarem, compartilharem ideias e impulsionarem o crescimento de seus negócios.”, afirmou o presidente da Brasil Startups, Hugo Giallanza.



Startup Brasília 2030



Startup Brasília 2030 é um programa de aquecimento do ecossistema de tecnologia e inovação do DF e RIDE. Por meio de ações voltadas para a educação, o empreendedorismo e as capacitações, o Startup Brasília 2030 colabora com a expansão do ecossistema de startups da região, formando uma comunidade integrada e obtendo resultados cada vez mais sólidos.



Serviço:



Data: 11/04/2024

Horário: A partir das 18h30

Local: Cappuccino Café & Bistrô – SCLS 216 Sul, Bloco A loja 02

Realização: Brasil Startups

Para mais informações, acompanhe o instagram da Brasil Startups: @brasilstartups, e o instagram do projeto @startupbrasilia