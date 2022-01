Startup ajuda alunos que irão fazer o PAS-UnB

Desde 2012, caíram 101 itens de interpretação, 92 itens de física, 90 de obras, 78 de matemática e química cada e 75 de geografia

A partir do 30 de janeiro, os interessados em conquistar uma vaga na Universidade de Brasília (UnB), por meio do Programa de Avaliação Seriada (PAS), começam uma maratona intensa de provas. Com o objetivo de orientar esses estudantes uma startup de Brasília foi desenvolvida para auxiliar no processo de preparação para o vestibular e separou conteúdos exclusivos e gratuitos que podem ser a chave para um bom resultado no gabarito final.

Trata-se do PAS Digital, uma ferramenta de estratégia de estudo, que utiliza metodologia de aprendizado inteligente, visando a aprovação no PAS/UnB. Pensando nas dificuldades que os alunos enfrentam em saber o que estudar e como, a equipe que desenvolveu a plataforma digital e montou um guia totalmente gratuito com os principais conteúdos que precisam ser revisados nessa reta final.

De acordo com a análise da equipe do PAS Digital, de 2012 até 2019, caíram 101 itens de interpretação, 92 itens de física, 90 de obras, 78 de matemática e química cada e 75 de geografia. Alguns dos itens do PAS possuem mais de uma matéria. Um item pode ser de interpretação e de obras ao mesmo tempo, por exemplo. Vale ressaltar que matérias como filosofia e literatura são muito cobradas por meio das obras.

A CEO da plataforma PAS Digital, Gabriela Bechepeche, explica que os itens de Interpretação são muito característicos do PAS. “Um item de Interpretação não é um item de português. Para estudar para esse tipo de questão a melhor estratégia é fazer provas antigas do PAS”, opina Gabriela.

Bechepeche ressalta que, em alguns assuntos, a equipe detalhou ainda mais os temas para que os estudantes possam saber exatamente o que estudar. No gráfico abaixo, o assunto chamado “outros” significa que os estes foram agrupados e caíram no certame com uma frequência muito baixa em relação aos outros assuntos.

Artes, Literatura e Obras

Segundo a CEO, as informações dos itens de artes e literatura foram agrupadas com os itens de obras, pois o PAS geralmente cobra essas matérias juntas. “Isso não quer dizer que não caiam itens específicos de artes cênicas ou literatura. Optamos por fazer essa junção por conta do padrão de cobrança e para fornecer dados mais precisos de acordo com a realidade da prova”, ressalta Bechepeche.

Gabriela lembra que os dados fornecidos podem guiar o candidato para priorizar determinados conteúdos. “Se você viu que um assunto é muito frequente nas provas anteriores, vale a pena reforçar os estudos nesse assunto. Uma dica é na hora de priorizar o estudo dos conteúdos mais recorrentes, vale a pena olhar qual aspecto daquele assunto é o foco do PAS. Já sabemos que, em física, o assunto que mais cai é cinemática, mas como será que os itens são? Mais teóricos? Mais voltados para os gráficos ou para as fórmulas? Isso é válido para todas as matérias e é importante ver como os itens do PAS funcionam. A cobrança de um determinado conteúdo no PAS pode ser bem diferente da cobrança desse mesmo conteúdo nas provas da sua escola, seja ela qual for”, explica a CEO.

Abaixo seguem as dicas que servem para todas as etapas, confira:

1. Matriz de objeto de avaliação

A Matriz é um documento elaborado pelo CEBRASPE que contém aspectos gerais sobre as obras e também sobre conteúdos diversos. É importante consultar a Matriz ao estudar as obras, mas é fundamental ler a Matriz por inteiro alguns dias antes da prova, inclusive é uma excelente forma de fazer uma revisão geral.

Para encontrar a Matriz da sua etapa, clique aqui.

2. Tipos textuais da Redação

Você sabia que a Redação do PAS pode não ser do tipo dissertativa? Por isso, é importante conhecer todos os tipos textuais. Recomendamos que você tente praticar ao menos um tema de cada tipo textual.

Acesse os tipos textuais do PAS aqui.

3. Estratégia de prova

Você já sabe o que é estratégia de prova? Já sabe qual estratégia funciona melhor para você? Se você ainda não sabe, não recomendamos que você descubra na hora do PAS, pois o ideal é que você já chegue no dia da avaliação sabendo exatamente como irá “atacar” as questões.

Para saber mais sobre estratégia de prova clique aqui (para acessar você precisará ter cadastro no PAS Digital, que é feito gratuitamente).

4. Conteúdos mais recorrentes

Recomendamos também uma revisão geral dos conteúdos mais recorrentes do PAS, como não há tempo para revisar tudo, a nossa sugestão é que você revise os dois conteúdos mais cobrados de cada matéria. Lembre-se de que os conteúdos de matérias como história, geografia, filosofia e literatura devem ser revisados com base nas obras do PAS, por exemplo: se em determinada obra da sua etapa o contexto histórico é a Ditadura Militar, recomendamos que você revise rapidamente este conteúdo.

A lista das matérias e assuntos que mais caem no PAS está aqui.

Acesse a lista de obras aqui.

A nossa última dica para a reta final é que você já comece a providenciar os seus documentos, deixe tudo pronto para não contar com nenhum imprevisto. É importante, também, fazer um simulado em condições bem parecidas com o PAS, assim você chegará na prova mais acostumado(a) e confiante com a dinâmica.