Carioca 2022: Flamengo e Fluminense irão jogar em Brasília

Como já era aguardado, Flamengo e Fluminense irão fazer o primeiro clássico do Campeonato Carioca 2022 em Brasília. A realização da partida no Estádio Mané Garrincha foi confirmada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). A partida será no próximo dia 6, domingo, às 16h. O Flamengo, antes de enfrentar o Fla-Flu, pega, nesta quarta-feira, a Portuguesa às 21h35; Volta Redonda no dia 29 às 18h, e Boavista dia 2, também às 18h. Já o Flu encara Bangu nesta quinta-feira, às 20h30; Madureira no dia 30, às 18h; e Audax às 21h do dia 3. Foto: Reprodução