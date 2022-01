PCDF deflagra Operação Bad Delivery e prende traficante motoboy

O suspeito tem passagens por roubo, furto, posse de munição, tráfico de drogas e cumpria pena em regime de prisão domiciliar

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante um motoboy de 28 anos por tráfico de drogas e receptação. A Operação Bad Delivery foi deflagrada na noite de terça-feira (25).

Após uma denúncia anônima da comercialização de drogas, em uma distribuidora de bebidas, situada em Vicente Pires, os policiais verificaram que um motoboy, que trabalhava como entregador de aplicativo, aparentava estar realizando o tráfico de entorpecentes.

Em abordagem ao suspeito, os agentes encontraram três porções de maconha com o indivíduo,que negou a comercialização. Entretanto, durante a ação, o acusado recebeu várias mensagens de usuários solicitando a compra e entrega de drogas.

De acordo com a delegacia, o homem, que trabalhava com o entregador de comida para um estabelecimento comercial, aproveitava a oportunidade para realizar a entrega dos entorpecentes. As porções de maconha, de 12 e 25 gramas, vendidas, respectivamente, por R$ 50 e R$ 100, eram negociadas por mensagens.

Os agentes verificaram que o celular utilizado pelo envolvido havia sido furtado, em 2017, em Taguatinga.

O suspeito tem passagens por roubo, furto, posse de munição, tráfico de drogas e cumpria pena em regime de prisão domiciliar. As penas dos dois delitos, somadas, podem alcançar 19 anos de prisão.