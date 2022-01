Servidor do Senado é preso por pornografia infantil

No local, os policiais encontraram mais de dois mil arquivos de pornografia que, segundo eles, era para “deleite pessoal” do criminoso

Um servidor do Senado Federal foi preso na manhã desta quarta-feira (26) em flagrante acusado de pornografia infantojuvenil. A prisão ocorreu na casa do técnico legislativo, no Riacho Fundo 2.

A prisão do servidor faz parte da Operação Downloader da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que investiga divulgações de imagens e vídeos de exploração sexual infantil e adolescente na internet.

No local, os policiais encontraram mais de dois mil arquivos de pornografia que, segundo eles, era para “deleite pessoal” do criminoso. O material teria sido baixado ao longo dos últimos dois anos.

A operação, da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), teve o apoio do Instituto de Criminalística e da Divisão De Inteligência Policial (Dipo), da PCDF.

O homem, de 31 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de armazenamento de imagens e vídeos de exploração sexual infantil, de acordo com Estatuto da Criança e do Adolescente. As penas para esse crime podem chegar a 4 anos de prisão.

Já para o crime de disponibilização e divulgação de material de pornografia infantil, a pena é de 6 anos por casa compartilhamento. O servidor foi encaminhado à carceragem da PCDF e uma fiança de R$ 15 mil foi estabelecida.