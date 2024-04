SSP-DF atualiza informações do trânsito da Esplanada

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) informa que as interdições previstas no trânsito fazem parte do planejamento operacional para o evento “20º Acampamento Terra Livre 2024”, cadastrado na pasta.

As orientações à população foram divulgadas a partir do seguinte endereço eletrônico.

Monitoramento



Cabe destacar que o Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob) faz acompanhamento de todo ato ou evento, mesmo sem comunicação prévia. Esse monitoramento é feito de maneira integrada entre as forças de segurança e outros 30 órgãos, bem como instituições e agências do governo local e federal, com suporte de câmeras de videomonitoramento.

Esses órgãos integrados monitoram atos públicos de toda e qualquer natureza, respeitados os limites constitucionais. Além disso, auxiliam na promoção de ações de segurança pública – o trabalho em conjunto corrobora com a segurança, mobilidade, fiscalização e saúde da população do DF.

Por fim, cabe destacar que realizar manifestação é um direito fundamental expresso no inciso XVI, do Artº 5, da Constituição Federal e que toda medida adotada pela Secretaria de Segurança Pública obedece à legislação que visa assegurar o direito de manifestação e de reunião, a ordem pública e a segurança e integridade dos manifestantes e do patrimônio público.

Com informações da SSP-DF