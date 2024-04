Ação social promove turismo inclusivo com trabalhadoras rurais e mulheres indígenas

No próximo sábado (27), a partir das 8h, será realizada a ação social + Turismo Para as Mulheres da Terra. Na ocasião, 40 mulheres indígenas e 40 trabalhadoras rurais do Paranoá irão participar de um passeio pelos pontos turísticos do Distrito Federal, acompanhadas de um guia.

O projeto da Secretaria de Turismo (Setur-DF), em parceria com a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares do Brasil (Conafer), tem como objetivo levar conhecimento, cultura e entretenimento para as trabalhadoras do campo. Criada em 2023, a iniciativa já passou por oito regiões administrativas, contemplando mais de 300 mulheres.

Nesta edição comemorativa pelo Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril, o projeto contará com a participação de 40 mulheres das etnias kariri xocó, guajajara, bororo, tucano, xukuru de ororubá, tuxá, kariri sapuyá e pataxó.

*Com informações da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF)