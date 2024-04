Ação conjunta entre PCDF e PCSP desvenda quadrilha especializada no golpe do falso leilão de carros

Na manhã desta quinta-feira (25), equipes da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), com apoio operacional da Polícia Civil de São Paulo (PCSP), estão em operação nas ruas de São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo, combatendo uma quadrilha especializada no golpe do falso leilão de carros.

A ação policial inclui o cumprimento de 12 mandados de prisão, 10 de busca e apreensão, além de 50 ordens judiciais para bloqueio de contas bancárias e a derrubada de 540 domínios de sites fraudulentos.

De acordo com informações da polícia, o grupo atuava há pelo menos cinco anos. Os criminosos selecionavam sites legítimos de empresas reconhecidas no ramo de leilão de veículos e os clonavam, criando portais idênticos, porém com a extensão do endereço eletrônico alterada. Enquanto os sites verdadeiros terminavam em “com.br”, os falsos tinham uma terminação similar, como “.net”.

Após clonar os sites, os golpistas investiam em marketing digital para promover os endereços falsos em mecanismos de busca, como o Google. Dessa forma, quando os usuários procuravam pela empresa real, os resultados mostravam os sites clonados, enganando as vítimas e direcionando-as para os criminosos envolvidos no esquema.

O escritório central da quadrilha foi identificado em uma sala alugada em um prédio comercial em Santo André, que foi alvo das buscas nesta manhã. Os criminosos operavam das 8h às 18h nesse local, perpetrando golpes em vítimas de todo o Brasil, sob a fachada de uma empresa legítima.

Os investigadores conseguiram identificar aproximadamente 540 sites fraudulentos mantidos pela mesma quadrilha. Após repetidos golpes utilizando o mesmo nome falso, a reputação da empresa fictícia começava a ser prejudicada, levando à retirada do site do ar e à inserção de um novo, de outra empresa fictícia.