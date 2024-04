Ocorrência envolvendo mulher deixa vias do Buraco do Tatu interditadas

Na manhã desta quinta-feira (25), uma ocorrência fez com que o Corpo de Bombeiros (CBMDF) e a Polícia Militar (PMDF) tivessem que fechar temporariamente duas vias do Buraco do Tatu. Às 8h30, todas as pistas foram liberadas normalmente.

Mesmo que temporário, o fechamento parcial das vias acabou ocasionando em um forte trânsito na região. Segundo as autoridades, a ocorrência se tratava de uma tentativa de suicídio de uma mulher.

O engarrafamento foi maior devido a interdição também das vias S1 e N1, onde se tem acesso da Esplanada dos Ministérios. As pistas, em questão, estão bloqueadas devido ao 20º Acampamento Terra Livre, movimento indígena programado para esta tarde.

O trânsito da Esplanada deve ser retomado na parte da noite, mas ainda nada confirmado, já que as autoridades ainda irão avaliar. Para fugir do trânsito, os motoristas tem como alternativas, como Parque da Cidade, N2 e S2. As pistas da L4 e os eixinhos também estão abertos.

Com o estacionamento dos Ministérios fechados, os condutores podem buscar pararem seus veículos no Setor de Autarquias Sul e também em outros balsões mais próximos.

Se você estiver precisando de ajuda, ou conhece alguém que precisa de auxílio, disque 188 e procure o Centro de Valorização da Vida (CVV).