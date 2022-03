Shows e eventos retornam na próxima segunda

Também durante o evento, o governador falou sobre a antecipação da liberação do uso de máscaras de proteção ao ar livre

Geovanna Bispo e Vítor Mendonça

Shows e eventos no Distrito Federal irão retornar, segundo o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), na próxima segunda-feira (07). De acordo com ele, eventos até 500 pessoas estão liberados mediante apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19. A confirmação foi dada em evento no Cruzeiro, nesta sexta-feira (04).

“Conversamos com o setor de eventos e, a partir de segunda-feira, estará autorizada a realização de eventos até 500 pessoas com a apresentação do comprovante de vacinação. Nós fizemos a avaliação e os números estão controlados. Foi discutido com o setor de eventos e os representantes pediram um prazo para se organizarem. Estamos revendo essas medidas para voltar à normalidade”, disse após inauguração de uma quadra de esportes.

Também durante o evento, o governador falou sobre a antecipação da liberação do uso de máscaras de proteção ao ar livre. Anteriormente, essa medida estava prevista para ser autorizada junto aos eventos. Porém, após novas análises sobre os dados relacionados a pandemia na capital, a desobrigatoriedade passa a valer nesta sexta.

“Revisando os dados, antecipo a liberação da máscara em ambientes abertos para hoje, conforme decreto já publicado no Diário Oficial”, disse.

Na última quinta (03), a taxa de transmissibilidade (Rt) da covid-19 atingiu o seu menor índice desde o início da pandemia sendo 0,65. Vale lembrar que, acima de 1, a taxa indica que a pandemia está tendendo a avanças. Essa taxa significa que 100 pessoas infectadas infectam outras 65.

Endemia

Nesta manhã, Ibaneis participou da inauguração de uma quadra no Cruzeiro e, ao ser questionado sobre a liberação do uso das máscaras, ele comentou sobre o recente estudo encomendado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Ministério da Saúde.

O estudo encomendado deve analisar a situação pandêmica do país e decidir se a pandemia pode ser rebaixada para uma endemia, ou seja, um status de doença recorrente, que se manifestam com frequência em determinada região.