Decreto das máscaras é publicado no DODF

O comprovante da vacina contra a Covid-19 será cobrado tanto em shows quanto em eventos. A exigência passa a valer na próxima segunda-feira, 7

Por Juliana Pimentel

No Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira, 4, foi publicado o decreto que flexibiliza o uso de máscaras de proteção em ambientes abertos do DF. A medida já está em vigor e não engloba locais fechados.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) já havia antecipado a decisão através de suas redes sociais. De acordo com ele, será exigido o comprovante da vacina contra a Covid-19 tanto em shows quanto em eventos. A exigência passa a ser cobrada a partir da próxima segunda-feira, 7.

O cartão de vacinção também será cobrado em eventos esportivos e estabelecimentos com mais de 500 pessoas e pista de dança.

Também foi publicado, em outro decreto, detalhes sobre os protocolos de segurança contra o coranvírus, que incluem uso de álcool em gel e distanciamento social. A multa para estabelecimentos que descumpram com a medida pode chegar a R$20 mil.