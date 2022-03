DF incentiva 50 startups locais

Em cerimônia no Palácio do Buriti, o vice-governador do DF, Paco Britto disse que a cidade será referência no ramo

O Governo do Distrito Federal (GDF) em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Fundação de Apoio à Pesquisa (FAP), certificaram 50 projetos de startups da cidade através do programa de apoio ao empreendedorismo, chamado de Start BSB. Em uma solenidade no Palácio do Buriti, nessa quinta-feira (3), foi destacado que a iniciativa pode liberar de R$ 70 mil a R$112 mil àqueles que receberam o certificado para a continuidade dos trabalhos.

Representando o governo local, o vice-governador do DF, Paco Britto, destacou durante o evento que acredita que Brasília será, em breve, uma referência no ramo do empreendedorismo inovador: “Eu não tenho dúvidas”, afirmou. “Um passo importante está sendo dado hoje, por isso, parabenizo esses brilhantes empresários, jovens que alcançaram uma expressiva pontuação no programa. Junto à FAP, queremos promover o crescimento econômico, e não faltam criatividade para alcançarmos esse objetivo. Não desistam e acreditem no seu potencial”, finalizou.

O presidente da FAP, Marco Antonio ressaltou que em 2021, o Start BSB alcançou um novo recorde de execução, com mais de 1 mil inscrições. “Tem muita gente envolvida nisso. É um programa sensível ao desenvolvimento sustentável de Brasília, porque tem o empreendedorismo inovador como ferramenta para o desenvolvimento econômico. Foram mais de 400 propostas do DF e entorno e hoje estamos aqui com as selecionadas”, relatou.

O programa Start BSB é voltado à pessoas físicas, com mais de 18 anos e incentiva diversos projetos no Distrito Federal e Entorno. Conta com mais de R$5 milhões em recursos voltados para a subvenção econômica, capacitação e suporte para o desenvolvimento do negócio. A ideia principal é impulsionar o empreendedorismo inovador na capital federal e acelerar o desenvolvimento do ecossistema de inovação, com o intuito de possibilitar ainda o intercâmbio de conhecimentos e tecnologias.

Segundo a Secretaria de Ciência e Tecnologia, os projetos aprovados são de 17 regiões diferentes e 68% dos empreendedores têm de 25 a 40 anos. O secretário líder da pasta, Gilvan Maximo aproveitou a ocasião para lembrar os demais programas e realizações da pasta, para reforçar a relevância das atividades desse setor. Ele comentou sobre a chegada do centro de distribuição da Amazon em Brasília, que gerou 500 empregos e citou uma futura reunião que decidirá se a feira internacional de tecnologia Web Summit também passará pela capital, tópico que continua sendo avaliado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).

“Foram muitos feitos na área de ciência. […] Pela primeira vez estamos conseguindo acelerar as startups e com a Web Summit, podemos gerar uns 300 multi milionários. O meu sonho é fazer de Brasília o vale do silício brasileiro, um ramo de distribuição nessa área, porque aqui temos vários gênios”, destacou o secretário. Na ocasião, anunciou ainda a entrega de mais 100 pontos de Wi-Fi Social pelo DF, a rede pública de internet que fica disponível a qualquer cidadão.

O programa Start BSB foi criado em 2019 e já atingiu 30 regiões administrativas do DF. A iniciativa já juntou 762 participantes com 702 ideias cadastradas. Mais de 400 ideias foram submetidas à avaliação e 500 projetos já foram aprovados desde 2019. Participaram também da solenidade, a administradora regional do Plano Piloto, Ilka Teodoro, a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, o secretário de Atendimento à Comunidade, Severino Cajazeiras, o secretário de Projetos Especiais, Bruno Oliveira, a procuradora Ludmilla Galvão, dos deputados Luiz Miranda (federal) e Agaciel Maia (distrital).

A esperança em crescer

Rodrigo Furtado, de 26 anos, é empresário da área de tecnologia de engenharia elétrica e fundador da startup Metamaker, que ajuda crianças e jovens a se expressarem como cientistas e inventores. “Temos a missão de levar a cultura de inovação e acessibilidade, temos um membro que é deficiente visual e a gente busca incluir cada vez mais um grupo maior de pessoas com vivências diferentes nesse universo”.

Com início em 2019, Rodrigo viu no programa Start BSB uma oportunidade para crescer e mudar cenários junto a mais 4 colegas: um jornalista, um cineasta, um físico e um arquiteto. “Tudo começou num trabalho de pesquisa dentro da universidade e hoje estamos recebendo nosso primeiro suporte financeiro, para conseguir escalar nossas soluções e levar para mais pessoas”, ressaltou. “O universo da startup envolve muita incerteza, muita insegurança e é muito bom poder contar com esse apoio para trazer essa maturidade para o nosso negócio”, comemorou o jovem.

Março: o mês da Mulher

Anualmente, no dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, e o vice-governador Paco Britto fez questão de lembrar a data e a representatividade feminina dentro da gestão atual. “Acho importante citar as mulheres que representam todas as outras aqui e a preocupação que o governador Ibaneis Rocha tem com as mulheres. Temos 7 secretarias, 10 administradoras. Demos o direito a plano distrital, jornada zero de violência, assistência contra a violência doméstica, fizemos a Casa Da Mulher, e no Congresso, não fizeram nada por elas”, comentou.