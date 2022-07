Sete regiões receberão Carros da Vacina neste sábado (30)

A vacinação da influenza é para pessoas com pelo menos seis meses, e a da covid-19 para idosos, adultos, adolescentes e crianças

As regiões de Planaltina, Ponte Alta do Gama, São Sebastião, Pôr do Sol, Varjão, Guará II e 26 de Setembro irão receber, neste sábado (30), nove Carros da Vacina.

Nos veículos itinerantes estarão disponíveis imunizantes contra a influenza e a covid-19. Contra o coronavírus, serão primeiras, segundas e doses de reforço.

A vacinação da influenza é para todas as pessoas com pelo menos seis meses, e a da covid-19 para idosos, adultos, adolescentes e crianças a partir dos 4 anos.

Além dos carros, ainda haverão os pontos de vacinação fixos, com atendimento das 9h às 17h.

Veja os pontos fixos e a rota dos carros da vacina:

Vacinação contra a covid-19

Vacinação contra Influenza

Vacinação de Rotina

Vacinação Antirrábica