Brasília foi a terceira capital brasileira mais procurada por estrangeiros para férias de julho

Espaço aposta em roteiros personalizados e fora do tradicional para atrair turistas

Brasília foi a terceira capital brasileira mais procurada pelos estrangeiros nas férias de julho, ficando atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, segundo pesquisa publicada pela agência de viagens online Decolar. O estudo revela, ainda, que a cidade é o destino preferido de turistas de Buenos Aires (Argentina), Lisboa (Portugal) e Londres (Inglaterra).

E esse interesse reflete diretamente no ramo de hospedagem. O Joy Hostel, por exemplo, observou que 15% dos hóspedes recebidos vêm de outros países. Por isso, para tornar a experiência dos turistas completa, o empreendimento, localizado na Asa Norte, aposta em um exclusivo serviço de turismo, oferecendo roteiros de passeios personalizados. Uma das operações do Joy, o Joy City, é voltada exclusivamente para a criação de experiências novas e inusitadas na cidade.

À frente do negócio, o sócio-proprietário do Joy, Pedro Henriques, defende que é possível conhecer a cidade com roteiros que fogem do tradicional. Esse, inclusive, é um dos diferenciais do Joy: a marca cria tours pela a capital do país, com passeios turísticos que vão além dos monumentos. A equipe do Joy elabora roteiros personalizados que, de acordo com o empresário, se adequam até mesmo para quem veio a Brasília a trabalho. “O roteiro é feito pensando especialmente em cada hóspede. Isso inclui o tempo que a pessoa tem disponível. Por exemplo: um hóspede vem a trabalho, e o local de trabalho dele é o setor de autarquias sul. A gente descobriu que ele gosta de comida de boteco, samba de raiz, e que ele tem três horas livres após a reunião. Então a gente mapeia o que tem em volta e dá dicas para ele do que fazer, como chegar, etc”, explica. Isso é o que Pedro chama de turista de oportunidade, que é aquele pessoa que veio a Brasília com outro propósito, que não o turismo, mas acaba vendo a oportunidade de conhecer alguma atração da cidade.

Pedro conta que o serviço é atrativo e influencia pessoas a voltarem mais vezes à capital. “Já recebemos hóspedes que vieram a trabalho e depois, em dois, três meses, voltaram com a família para passar o fim de semana e conhecer melhor a nossa cidade. E a gente já ouviu de um hóspede australiano que Brasília se tornou a dica secreta aos amigos que vierem ao Brasil. É aquela dica crucial para quem quer realmente conhecer o país a fundo”, relata.

JOY

Endereço: SCRN 702/703 Bloco H Entrada 49 – Asa Norte

Horário de funcionamento: todos os dias, das 7h às 22h

Instagram: @joyhostelbrasil

Telefone: (61) 3542-9909

WhatsApp: (61) 99155-7240

Site: www.vemprojoy.com.br