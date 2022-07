PMDF apreende grande quantidade de drogas e recupera arma da Polícia Civil

Além da arma de fogo, os agentes também encontraram nas proximidades 6kg de crack e 200g de maconha, avaliados em R$ 90 mil

Na noite desta quinta-feira (28), em uma patrulha cotidiana na região da DF-290, próximo ao Gama, policiais ouviram disparos de arma de fogo e iniciaram uma busca para localizar a origem dos tiros.

Um suspeito com uma pistola calibre .40 foi encontrado e, posteriormente, descobriram que a arma era de propriedade da Polícia Civil de Goiás, que havia sido furtada em 2018. Além da arma de fogo, os agentes também encontraram nas proximidades 6kg de crack e 200g de maconha. As drogas foram avaliadas em aproximadamente R$ 90 mil.

Tanto as armas como as drogas foram apreendidas e apresentadas à 20 DP para as providências.