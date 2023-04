Servidores da Saúde participam de treinamento em emergências pediátricas

O foco do encontro foi disseminar conhecimentos sobre as práticas para enfrentar o aumento do número de casos de doenças respiratórias

Servidores da Secretaria de Saúde participaram, nesse sábado (1º), de um treinamento das principais técnicas exigidas nas emergências pediátricas. O evento foi uma parceria entre a pasta, a Sociedade de Pediatria do Distrito Federal e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF).

O foco do encontro, que reuniu 32 médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, foi disseminar conhecimentos sobre as melhores práticas para enfrentar o aumento do número de casos de doenças respiratórias. “O momento da sazonalidade do vírus sincicial respiratório tem nos desafiado a lançar mão de várias ferramentas de gestão, e nessa esteira vem a educação continuada”, afirmou a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

Referência técnica distrital em UTI pediátrica, a médica Geanna Valentte lembra que os casos de insuficiência respiratória têm sido atendidos em várias unidades do DF. “Nunca vivemos um cenário como o que estamos vivendo agora, de um número tão grande de pacientes graves na porta das emergências pediátricas”, disse.

Durante o treinamento prático, os servidores receberam instruções para procedimentos como ventilação mecânica, ventilação não invasiva, situações de pacientes em choque, intubação e uso de medicamentos, entre outros temas. Foram usados equipamentos específicos para o treinamento de profissionais de saúde, como bonecos que simulam diversos desafios vivenciados nas emergências.

Atualização

Com 17 anos de trabalho na SES, a pediatra Simone Araújo, do Hospital Regional do Guará, elogiou a iniciativa: “É sempre muito importante a gente se atualizar. Em medicina, os conceitos mudam muito, e sempre estamos vendo coisas novas para melhor atender os pacientes”.

O enfermeiro Danilo Braga Alves, que tomou posse como servidor da SES há um mês e está lotado na emergência do Hospital da Região Leste, no Paranoá, também ressaltou a importância da ação da secretaria: “Esse treinamento é oportuno para atender à população”.

De acordo com a médica Danielle Sampaio, referência técnica distrital em emergência pediátrica e uma das coordenadoras do treinamento, há previsão de estender essa vivência a outras unidades de saúde. “Aproveitamos para falar em todos os quadros graves em que a gente tem que intervir”, apontou. Ela reforça que os alunos atuais atuarão como multiplicadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília