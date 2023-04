Ciclistas são atropelados na Ponte do Bragueto; mulher fica em estado grave

A mulher apresentava sangramento no nariz e ouvido, TCE grave e suspeita de fratura na coluna e na base do crânio

Dois ciclistas foram atropelados, na manhã deste domingo (02), na Ponte do Bragueto, na entrada do Lago Norte.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou as vítimas ainda na pista.

A mulher, identificada apenas como J.P.S.C, estava inconsciente, com dificuldade respiratória, sangramento no nariz e ouvido, Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave e suspeita de fratura na coluna e na base do crânio. Ela foi transportada para o Hospital de Base (IHBB)

O segundo ciclista, um homem, identificado apenas como C.T.M., de 47 anos, tinha um corte na cabeça e apresentava dores na cervical.

O motorista, identificado apenas como A.R.S.B, permaneceu no local e não se feriu.

Durante o atendimento, duas faixas da via precisaram ser interditadas. A corporação não tem informações sobre a dinâmica do acidente.

A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada e ficou responsável pelo local.