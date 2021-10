Serviço de castração gratuita é aprovado por 94% dos tutores

Foram coletadas as opiniões de 265 pessoas, que tiveram seus pets esterilizados, pelo programa de Castração de Cães e Gatos

A castração de animais é extremamente importante, além de auxiliar no bem estar dos bichinhos, ela controla a população de animais abandonados nas ruas. O Instituto Brasília Ambiental, por meio da Unidade de Fauna (Ufau), publicou, em sua página na internet, o balanço da pesquisa de satisfação dos tutores e desempenho do programa de castração realizado pela autarquia, em parceria com as clínicas Coração Peludinho; Dr. Juzo e PetAdote, localizadas respectivamente nas Regiões Administrativas do Gama, Samambaia e Paranoá.

Foram coletadas as opiniões de 265 pessoas, que tiveram seus pets esterilizados, pelo programa de Castração de Cães e Gatos, entre os meses de maio e agosto de 2021 e entre os quesitos avaliados: o formato como o órgão realiza o cadastro para castração; o atendimento prestado pelos estabelecimentos, a estrutura física das clínicas e se o entrevistado indicava os locais para um amigo ou parente.

O analista de atividades do meio ambiente, Rodrigo Santos, destaca a importância deste tipo de monitoramento na administração pública. “A sondagem é uma ferramenta moderna para uma gestão de contrato pautada na satisfação do público. Por ela também é possível fazer a auditoria dos serviços, para saber se, de fato, estão sendo executados e bem prestados ao público-alvo”, finaliza.

Essa pesquisa de satisfação é um mecanismo do contrato administrativo firmado entre o Brasília Ambiental e as clínicas veterinárias, pelo qual há a exigência do alcance do índice mínimo de 60% de aprovação, caso contrário, podem ser penalizados. A enquete revelou que quanto à indagação sobre o atendimento, 94,4% dos entrevistados atribuíram a nota excelente/bom aos estabelecimentos.

As avaliações são lançadas a cada quadrimestre e a previsão é que a próxima aconteça em janeiro de 2022. Nessa futura edição, o estabelecimento Animais Hospital Veterinário, de Ceilândia, que firmou parceria recentemente com o órgão ambiental, também passará a ser analisado.

Com informações da Agência Brasília