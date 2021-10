Em Águas Lindas-GO, filho mata o pai na frente da avó

A suspeita é que o jovem tenha tido um surto. Familiares alegam que ele tomava remédios controlados. PCGO vai investigar o caso

Um jovem de 21 anos matou o pai, 55 anos, na manhã de quarta-feira (27) no bairro Jardim Santa Lúcia, em Águas Lindas de Goiás-GO. O crime aconteceu na frente de uma idosa de 97 anos, avó do autor.

Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a suspeita é que o jovem tenha tido um surto. Ele trancou a mãe e o irmão do lado de fora da casa e partiu para cima do pai. Os dois foram para as vias de fato, e o autor matou o homem. A idosa contou aos policiais que viu toda a cena, mas não conseguiu agir para impedir o crime.

Policiais militares foram ao local após o crime e encontraram o autor do lado de fora da casa. Inicialmente, ele negou que tenha matado o pai, mas confessou logo em seguida. Os PMs também viram o pai do jovem, já morto, com um corte profundo na cabeça.

De acordo com familiares, o jovem tem transtornos mentais e problemas com álcool e faz uso de remédios controlados. Ele foi preso em flagrante. A PCGO vai investigar o caso.