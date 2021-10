19ª DP divulga imagens de foragidos por homicídio em Ceilândia

Wagner Côrtes Bernardes Junior, Daniel Alves Sousa e Bruno da Silva Oliveira estão com mandado de prisão temporária em aberto

A 19ª Delegacia de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nesta quinta-feira, 28, a imagem de três foragidos da Operação Nefasto.

Wagner Côrtes Bernardes Junior, Daniel Alves Sousa e Bruno da Silva Oliveira estão com mandado de prisão temporária em aberto, expedido pelo Tribunal do Júri da Ceilândia, pela prática do

crime de homicídio.

Seus paradeiros são desconhecidos, razão pela qual solicita-se a divulgação de suas fotos para que denunciantes possam colaborar, por meio do 197, com as buscas.

A PCDF disponibiliza vários canais on-line de denúncia pelo site oficial, www.pcdf.df.gov.br , e ainda o Disque-Denúncia (197), ligação gratuita.