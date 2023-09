Semana Nacional de Trânsito começa nesta segunda

A SNT, que se estende até a próxima segunda-feira (25), tem como tema “No trânsito, escolho a vida”, definido pelo Contran

Nesta segunda-feira (18), começará a Semana Nacional de Trânsito (SNT), com cerimônia de abertura realizada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), no auditório da sede do departamento, às 14h30.

A SNT, que se estende até a próxima segunda-feira (25), tem como tema “No trânsito, escolho a vida”, definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

No evento de abertura, a Diretoria de Educação de Trânsito apresentará a programação da SNT no âmbito do Distrito Federal; e a Diretoria de Fiscalização também apresentará o planejamento de ações de segurança e fiscalização de trânsito, que também acontecerão durante a semana.

Haverá, ainda, apresentação do teatro do Detran-DF, mímicos que irão interagir com os convidados e repentistas com o repertório voltado para a conscientização de trânsito.

Serviço

Cerimônia de abertura da Semana Nacional de Trânsito

Local: Auditório do Detran Sede

Hora: 14h30.

As informações são da Agência Brasília