Homem é preso com drogas e equipamentos para tráfico em Planaltina

A operação ocorreu durante o patrulhamento tático na Estância Mestre D’Armas-II, módulo “H”, em Planaltina-DF

Neste domingo (17), uma ação dos policiais militares do Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão (GTOp 34) resultou na prisão de um homem com um mandado de prisão em aberto, após informações cruciais fornecidas por agentes da 31ª Delegacia de Polícia.

As autoridades foram alertadas sobre a presença do foragido na região e prontamente iniciaram as buscas. Durante a ação policial, o homem foi localizado e detido.

Além da prisão pelo mandado em aberto, o suspeito estava na posse de substâncias ilícitas, incluindo maconha, crack e cocaína, juntamente com equipamentos relacionados ao tráfico de drogas e um aparelho celular.

As porções das substâncias esverdeadas apreendidas foram embaladas, indicando que se tratava de maconha, crack e cocaína, e uma balança de precisão foi encontrada no local.

O homem detido, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado à 31ª Delegacia de Polícia para registro e para dar continuidade às investigações sobre o tráfico de drogas na área.