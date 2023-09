Homem é preso suspeito de furto e receptação em Santa Maria

O incidente ocorreu em Santa Maria, dutante um patrulhamento

Na manhã deste domingo (17), as forças policiais da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), especificamente o Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), realizaram uma ação decisiva que resultou na detenção de um homem por furto, além da recuperação do celular furtado.

O incidente ocorreu na cidade de Santa Maria, quando uma equipe da PMDF estava em patrulhamento na QR 307 e foi abordada pela vítima, que relatou ter tido seu celular subtraído por um indivíduo em uma bicicleta azul.

Com base na informação fornecida pela vítima, a equipe do BPRv imediatamente iniciou a busca pelo suspeito na região. Pouco tempo depois, o suspeito foi localizado e abordado pela equipe policial. Confrontado pelos policiais, o suspeito confessou o furto do aparelho celular. O telefone foi prontamente recuperado e o suspeito foi encaminhado para a 20ª Delegacia de Polícia.

Na delegacia, as autoridades verificaram que a bicicleta utilizada pelo suspeito era produto de roubo ou furto, acrescentando gravidade às acusações. Como resultado, o homem foi autuado por furto e receptação, crimes que serão devidamente investigados pelas autoridades competentes.