PMDF apreende espingarda em operação no Gama

Uma ação bem-sucedida dos policiais militares do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão, conhecido como Gtop 29, resultou na apreensão de uma espingarda calibre 22 no Setor Leste do Gama. As autoridades da PMDF receberam informações cruciais de que um indivíduo estava portando a arma de forma ostensiva e que um disparo havia sido efetuado, às 10h30 deste domingo.

Os integrantes do Gtop 29 agiram prontamente e localizaram o suspeito com a arma de fogo em mãos em uma área de invasão no setor. Ao perceber a aproximação da polícia, o suspeito dispensou a espingarda e empreendeu fuga em direção a uma área de mata densa. Rapidamente, foi estabelecido um cerco no local, mas o suspeito conseguiu evadir-se e não foi localizado.

Durante a apreensão, a espingarda foi encontrada com uma munição deflagrada na câmara e outra munição intacta no solo, aumentando a gravidade da situação. O armamento foi devidamente recolhido pelas autoridades e entregue na 20ª Delegacia de Polícia, onde as investigações seguirão para determinar a origem e as circunstâncias envolvidas na posse da arma de fogo.