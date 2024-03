Semana da Mulher: Sesc-DF oferece consultas e exames na Rodoviária do Plano Piloto

Dentre os atendimentos ofertados até esta sexta-feira (08), estão consultas com ginecologistas e oftalmologistas

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) promove até sexta-feira (08) a Semana da Saúde Feminina. A ação visa oferecer consultas e exames gratuitos para as mulheres da capital federal. As Unidades Móveis de atendimento estarão estacionadas na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, das 7h às 16h.

As mulheres poderão buscar orientações e realizar exames na Carreta Saúde Mulher, no Ônibus Sesc + Saúde e na Van de Oftalmologia. Dentre os atendimentos oferecidos estão consultas com médico da família, ginecologistas, nutricionistas e oftalmologistas. Além disso, as mulheres poderão realizar exames preventivos, mamografias e contarão com serviço de inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU).

O Sesc-DF espera receber, ao longo da semana, cerca de 600 mulheres, 120 por dia. Para conseguir algum dos atendimentos, é necessário levar apenas um documento de identificação. Mas as mulheres que desejarem inserir o DIU devem estar no período menstrual ou apresentar um exame beta HCG (Hormônio gonadotrofina coriônica humana) realizado 24h antes do procedimento. Além do mais, é preciso apresentar exame preventivo recente (até um ano).

A ação visa proporcionar um momento de cuidado e atenção à saúde, contribuindo para o bem-estar integral das mulheres. O gerente de Unidades Móveis, André Abreu, destacou a iniciativa e a escolha do local para este ano: “O Sesc está realizando no mês de março uma homenagem para as mulheres. Escolhemos a Rodoviária do Plano Piloto pelo fato daqui passar mulheres de todas as regiões, aqui tem uma representatividade de todo o DF”.

Abreu explicou ainda que todas as unidades do Sesc-DF contam com atendimentos para as mulheres, mas nesta semana, o serviço completo de atendimento móvel ficará disponível apenas na Rodoviária do Plano Piloto. “Junto com essa campanha que homenageia o público feminino pelo Dia Internacional da Mulher, temos também o março lilás. Neste mês, nós buscamos conscientizar as mulheres para a prevenção do câncer do colo do útero. Teremos ao longo de toda a semana muita educação e saúde para as mulheres com entrega de alguns brindes e cartilhas da saúde”, completou o gerente do Sesc-DF.

No sábado (09), a ação se estenderá à Vila da Mulher, na Praça do Buriti, como parte do aquecimento para as participantes da Corrida Flores do Cerrado, que ocorre no domingo (10). “A corrida é especialmente feita para as mulheres. Então saímos da rodoviária na sexta e chegamos na Vila da Mulher no sábado para entregar os kits da corrida e o local também contará com muitos serviços nos segmentos da educação, saúde e lazer para as mulheres”, frisou Abreu.

A assistente jurídica Sílvia Pinheiro, de 47 anos, não perdeu tempo e foi em busca de atendimento no primeiro dia da ação: “Eu recebi aqui atendimento para realizar a prevenção e renovei a minha consulta na clínica médica porque eu tomo remédio para pressão alta. Achei bastante importante a iniciativa porque quando a gente procura o Sistema Único de Saúde (SUS) nem sempre é atendido naquele momento e posteriormente também demora”.

Sílvia disse que soube da iniciativa assim que chegou na rodoviária: “Eu vim resolver algumas coisas no Plano, como deixar meu filho na escola. E assim que cheguei na rodoviária eu ouvi os comentários sobre os atendimentos e decidi vir aproveitar. Aqui na rodoviária facilitou muito, você é atendido imediatamente. É super importante ações assim. Gostei bastante do atendimento também, a médica é super atenciosa e fez questionamentos para saber como eu estou. Percebi que a consulta foi muito mais detalhada do que em alguns outros locais”.