Mais quatro restaurantes comunitários terão três refeições diárias

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) publicou nesta segunda-feira (4), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a abertura de certame para contratação das empresas especializadas que vão fazer a gestão e prestar serviços de alimentação e nutrição (café da manhã, almoço e jantar) nos restaurantes comunitários de Brazlândia, Itapoã, São Sebastião e Sobradinho II. O investimento total estimado é de R$ 61.713.324.

Com esse certame e o início dos novos contratos, mais quatro restaurantes comunitários do Distrito Federal passarão a funcionar todos os dias da semana, com abertura aos domingos e feriados, oferecendo as três refeições do dia ao custo total de R$ 2 – café da manhã a R$ 0,50, almoço a R$ 1 e jantar a R$ 0,50.

“Todos os novos contratos dos restaurantes comunitários têm a previsão de servir as três refeições do dia e a ampliação dos dias de funcionamento”, explica a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra. “À medida que forem sendo renovados os contratos, vamos ampliar o serviço. O objetivo dos equipamentos é garantir segurança alimentar e nutricional das famílias vulneráveis e isso tem que ser diariamente. Atualmente, quatro das nossas 16 unidades funcionam dessa forma.”

Conforme o edital, a contratação será feita mediante registo de preço para a gestão e prestação de serviços de alimentação e nutrição nos quatro restaurantes. A licitação está marcada para o dia 18 deste mês. A cópia do edital está disponível no site da Sedes.

*Com informações da Sedes

Agência Brasília