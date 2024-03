Homem é condenado por homicídio tentado em confusão por pipa

O documento ainda detalha que a vítima foi ferida na região do abdômen e foi socorrida para o hospital, onde teve que passar por cirurgia

A 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve, de maneira unânime, a condenação de um homem pelo crime de homicídio tentado durante confusão por pipa. A pena foi fixada em 12 anos e 6 meses de reclusão.

Segundo o processo, em junho de 2023, em Samambaia, o acusado, nervoso em razão de atritos comuns, quando pessoas soltam pipas próximas umas das outras, esfaqueou um homem, que sobreviveu.

O documento ainda detalha que a vítima foi ferida na região do abdômen e que foi socorrida para o hospital, onde teve que passar por cirurgia.

No recurso, a defesa do réu apresenta teses para a diminuição da pena do acusado, que confessou o crime. Já a Justiça do DF pontua que o crime foi cometido em área de lazer, onde diversas pessoas soltavam pipa e que o acusado confessou ter ido ao local acompanhado de menores de idade, o que “extrapola as circunstâncias normais do tipo penal”, acentua o Desembargador.

Ademais, para a Turma Criminal a avaliação desfavorável do réu deve ser mantida, já que ele possui duas condenações transitadas em julgado. Explica que o caminho para a consumação do crime “foi percorrido em grande parte pelo recorrente”, uma vez que, conforme prontuário médico, a vítima sofreu risco de vida e ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

Nesse sentido, para o Desembargador relator do processo, em relação à pena aplicada ao réu, “nada há que se alterar, uma vez que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pela Julgadora monocrática”.