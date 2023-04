Semana começa com 105 oportunidades de emprego

São 25 vagas de recepcionista atendente, exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), para atuar no Guará, com salários de R$ 2.091

As agências do trabalhador começam a semana com 105 oportunidades de emprego com salários que vão até R$ 2 mil.

São 25 vagas de recepcionista atendente, exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), para atuar no Guará, com salários de R$ 2.091, mais benefícios. Há ainda quatro oportunidades para mecânico de automóvel, no Recanto das Emas e Guará, com salários igualmente superiores a R$ 2 mil.

Também estão sendo oferecidas três vagas para pedreiro, em Vicente Pires, com salário de R$ 2,4 mil. Os postos exigem experiência na função e ensino fundamental completo. Ainda em Vicente Pires, e com salário de R$ 2,7 mil, há duas oportunidades para serralheiro.

Além dessas vagas, há chances para churrasqueiro, marceneiro e supervisor de vendas comercial, todas com salários acima de R$ 2 mil.

O maior salário do dia, R$ 3,5 mil, é para o cargo de chefe de manutenção mecânica de sistemas operacionais, no Recanto das Emas. Para concorrer, é necessário ter experiência no cargo e ensino fundamental completo.

Confira essas e outras vagas disponíveis nas 14 agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, os interessados podem ainda cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil. O cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília