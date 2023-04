Homem é preso por roubo após ser denunciado pela irmã

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), antes de cometer o crime, o suspeito teria contado os planos para a irmã

Um homem foi preso, na manhã deste domingo (02), após roubar uma loja na Cidade Estrutural. Ele foi denunciado pela irmã.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), antes de cometer o crime, o suspeito teria contado os planos para a irmã.

Após ele sair de casa, a mulher foi até o 15º Batalhão e informou as intenções do irmão. Pouco depois, a PMDF foi notificada sobre o assalto e recebeu as imagens de segurança do local. A irmã reconheceu o casaca vermelho do irmão.

Veja o vídeo:

A corporação decidiu intensificar o policiamento nas proximidades da casa do suspeito e o encontrou. Com ele, foram encontrados uma porção de maconha e R$ 27.

Ele foi conduzido para a 8ª DP, para o registro do roubo a comércio. De acordo com a proprietária do estabelecimento, o autor roubou R$ 150,00 do caixa. Pelas imagens foi possível constatar que o detido era o autor do crime.