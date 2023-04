Alunos e professores de escola em Samambaia são ameaçados

Segundo a equipe gestora da unidade, a Secretaria de Educação e a PMDF já foram comunicadas sobre os acontecimentos

Os alunos e professores do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 504, em Samambaia Sul, receberam ameaças neste domingo (02).

É possível encontrar as ameças contra os estudantes e o corpo docente nas redes sociais.

“Diante das ameaças a alunos e professores do CEF 504, que circulam a internet, comunicamos que a SEEDF/Cresam e a PMDF/Batalhão Escolar já foram informados da situação e estão tomando todas as providências que o caso requer”, escreveu a direção do colégio em um comunicado nas redes sociais.