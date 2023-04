Economia brasiliense cresceu 4,3% em 2022

Elaborado pelo IPEDF, o estudo será apresentado nesta segunda-feira (3), às 14h30, no auditório Francisco de Assis Rodrigues, do instituto

Segundo o Boletim de Conjuntura do Distrito Federal, em 2022, a economia brasiliense cresceu 4,3%, se comparado ao ano anterior, registrando um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 337,063 bilhões.

Elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), o estudo será apresentado nesta segunda-feira (3), às 14h30, no auditório Francisco de Assis Rodrigues, do instituto.

A publicação indica resultados positivos sobre o mercado de trabalho do DF: queda de 1,1% na taxa de desemprego na comparação entre os últimos trimestres de 2021 e 2022, além do crescimento de 3,4% no rendimento médio dos trabalhadores entre o terceiro e o quarto trimestres de 2022.

Após três anos no formato virtual, a divulgação dos resultados que mensuram a atividade econômica, a situação inflacionária e o mercado de trabalho local volta a ser presencial. O evento também será transmitido ao vivo no canal do IPEDF no YouTube.

O retrato capturado pelo Boletim de Conjuntura subsidia a tomada de decisões e possibilita o acompanhamento da performance produtiva local. O material traz a análise dos números do Produto Interno Bruto (PIB) trimestral do Distrito Federal, calculado a partir de metodologia própria do instituto, o que inclui a Pesquisa sobre Emprego e Desemprego, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, levantamentos mensais de comércio e serviços, Índices de Preços ao Consumidor Amplo, Índice Nacional de Preços ao Consumidor e ainda o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

Serviço

Lançamento do Boletim de Conjuntura do Distrito Federal – 4º trimestre de 2022

→ Data: segunda-feira (3), às 14h30

→ Local: Auditório do IPEDF – Setor de Administração Municipal (SAM), Bloco H, Setores Complementares.

As informações são da Agência Brasília