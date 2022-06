Selecionados 967 candidatos a programa residencial em Santa Maria

Ao todo, são 72 apartamentos de dois quartos, sala, cozinha e banheiro, medindo 46 m². O imóvel está sendo ofertado por R$ 153.131,77

Os novos candidatos inscritos no programa Morar Bem foram direcionados nesta quarta-feira (29) pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab). O empreendimento pretendido é o construído no Lote 1 da CL 105 de Santa Maria.

A lista relaciona as 967 pessoas que obtiveram melhor classificação, nas faixas de renda 3 e 4 – com renda familiar de R$4 .000,01 a 12 salários mínimos –, indicadas para aquisição de unidade por meio de financiamento.

Os interessados devem aguardar contato da construtora ou agendar atendimento diretamente pelo telefone 3462-8900 ou pelo e-mail [email protected] Tanto em caso de aceite quanto de recusa da indicação, é preciso confirmar a opção pelo aplicativo Codhab Cidadão, na área restrita do candidato.

Ao todo, são 72 apartamentos de dois quartos, sala, cozinha e banheiro, medindo 46 m². O imóvel está sendo ofertado pelo valor de R$ 153.131,77. Parte integrante do eixo Morar Bem do programa Habita Brasília, o projeto está vinculado ao programa federal Minha Casa Minha Vida.

