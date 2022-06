Agendamento eletrônico para castração de animais começa nesta quinta (30)

Em fase de teste, vagas para cirurgia gratuita serão disponibilizadas no sistema de marcações do GDF

O Instituto Brasília Ambiental inicia, nesta quinta-feira (30), às 9h, o processo de migração das inscrições do Programa de Castração de Cães e Gatos para o sistema Agenda DF. Nesta primeira fase de teste, serão ofertadas 944 vagas para atendimento, de 5 a 29 de julho, nas clínicas Dr. Juzo (Samambaia), PetAdote (Paranoá), Coração Peludinho (Gama) e Animais Hospital Veterinário (Ceilândia).

De acordo com o secretário-executivo da autarquia, Thúlio Moraes, a mudança é uma possibilidade de aprimorar o programa de castração. “Com essa ação piloto será possível analisar a implementação definitiva desse novo formato de agendamento, para que as vagas possam ser ofertadas mensalmente”, explica.

Para acessar o Agenda-DF, o interessado deve possuir cadastro prévio nas plataformas Gov.br ou Ouvidoria do GDF. O sistema de marcação ficará disponível até que sejam preenchidas todas as vagas e somente o titular do cadastro poderá levar o animal na clínica selecionada.

A Unidade de Gestão de Fauna (Ufau) do instituto alerta, ainda, que o programa é destinado aos tutores maiores de 18 anos e moradores do Distrito Federal, sendo obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto, comprovante de residência do DF e recibo do agendamento no dia do atendimento.

As orientações para cirurgia de castração estão disponíveis no site do Brasília Ambiental. Para demais esclarecimentos, o tutor interessado também pode entrar em contato pelo e-mail [email protected]