Governador inaugura Conselho Tutelar da Estrutural

No mesmo evento, nesta quarta-feira (29), foi assinada ordem de serviço para a construção do 15º Batalhão da Polícia Militar da cidade

Na manhã desta quarta-feira (29), o governador Ibaneis Rocha (MDB) inaugurou a primeira sede do Conselho Tutelar na Estrutural. O valor do investimento é de aproximadamente R$ 1 milhão. No mesmo evento, o chefe do Executivo assinou ordem de serviço para a construção de edifício-sede do 15º Batalhão da Polícia Militar local.

“Que esse conselho tutelar possa ser o instrumento de realização na vida de muitas crianças e de muitas famílias da Estrutural”, destacou o governador. “A entrega desse espaço era um sonho, e vamos avançar para a construção de uma biblioteca e um parquinho, trabalhando para que a população daqui tenha toda a assistência necessária. Temos um carinho especial pelas crianças e pela Estrutural, que é um dos bairros mais importantes do DF.”

Com a entrega, o GDF reforça o número de equipamentos públicos na RA. Está na lista a construção, no futuro, de uma creche e de uma unidade de pronto atendimento (UPA), além de duas escolas. Na gestão atual já foram inaugurados na Estrutural o Complexo de Reciclagem – um dos maiores da América Latina –, unidades do Na Hora e da Agência do Trabalhador, um posto de atendimento da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab) e a sede da 8ª Delegacia de Polícia.

Também foram instalados abrigos de ônibus e papa-lixos, enquanto o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) da cidade ganhou reforma. “Temos um projeto de investimento muito grande aqui para a Estrutural, tudo isso para trazer mais conforto para a população da cidade”, enfatizou o governador. “Nosso muito obrigado, governador, e tenha certeza que a comunidade está grata à sua equipe e ao seu governo”, declarou o administrador da Estrutural, Alceu Prestes.

A construção do Conselho Tutelar da Estrutural foi prometida pelo governador em março deste ano e integra a política de valorização desses espaços, que também serão construídos em Santa Maria e no Sol Nascente/Pôr do Sol, somando investimentos na casa de R$ 3,2 milhões para os três prédios. O projeto das novas sedes conta com espaço planejado, incluindo parque recreativo de areia, salas próprias para conselheiros tutelares e banheiros com acessibilidade, além de sala de reunião e estacionamento.

Para o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana, a entrega do primeiro conselho tutelar da cidade representa um marco na atual gestão. “O que o governo fez em defesa da criança e adolescente representa uma lista extensa que vai desde a valorização dos conselheiros tutelares, modernização do parque de tecnologia de todos esses espaços, até o aumento das frotas do órgão”, ressaltou. “Isso sim é um governo preocupado com a defesa da criança e adolescente”.

Moradora da cidade, a diarista Maria Patrícia Alves Macedo, 24 anos, ficou feliz com a inauguração da sede do Conselho Tutelar da Estrutural. “É importante para a cidade, para o cuidado das crianças. Aqui na Estrutural, muitas delas precisam ser amparadas por esse órgão”, disse.

Foto: Renato Alves/Agência Brasília

Mais segurança

Com valor estimado em mais de R$ 5,4 milhões, o edifício-sede do 15º Batalhão da Polícia Militar terá área total de 1.644,8 m² e vai contar com 20 policiais no expediente administrativo e 150 servidores em escala operacional.

Serão erguidos dois pavimentos, um térreo com estacionamento e recepção, além de área para atividades operacionais. O pavimento superior terá ambientes destinados a atividades administrativas e operacionais, vestiários e alojamentos.

O início das obras já começou em área estratégica da cidade, bem na região central da Estrutural. A construção do 15º BPM faz parte das ações executadas pelo projeto Área de Segurança Prioritária (ASP), que integra o programa DF Mais Seguro, da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

De acordo com o comandante-geral da PM, Fábio Augusto Vieira, a nova sede beneficiará tanto a comunidade quanto os policiais militares que trabalhavam em uma estrutura no Centro Olímpico da cidade.

“É uma conquista muito grande. Hoje estamos instalados numa sede provisória e precária, e essa obra vai trazer dignidade para o policial; poderemos prestar um serviço muito melhor para a comunidade”, avaliou o comandante. “É um projeto muito bacana que vai trazer melhor estrutura para a PM, como também o atendimento da nossa comunidade em uma cidade mais segura”, reforçou o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo.

Quem ficou empolgado com a notícia foi o ajudante de pedreiro Henrique Pereira, 48 anos. Segundo avaliou, a sede do 15º Batalhão da PM na Estrutural é garantia de segurança para profissionais como ele, que sai de casa de madrugada para defender o pão de cada dia. “Com certeza vamos ficar mais seguros. Quanto mais segurança, melhor para todo mundo. Precisamos muito de policiamento na cidade, sempre”, afirmou.

Com informações da Agência Brasília