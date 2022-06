Ibaneis assina ordens de serviço para obras em Planaltina

Segundo o governador, até o final do mandato, em 31 de dezembro, 28 feiras estão programadas para serem entregues

Na manhã desta quarta-feira (29), o governador Ibaneis Rocha esteve em Planaltina para assinatura de ordens de serviço para diversas obras na cidade, como a manutenção da Feira Hortifruti e a construção do bloco auxiliar do Hospital Regional de Planaltina.

“Estamos aqui hoje para cumprir uma promessa muito cara e muito importante que o governador fez ainda em campanha, que era de reformar e revitalizar todas as feiras do DF. É para isso que nós estamos aqui hoje”, afirmou Fernando Leite, presidente da Novacap.

Lucilene Florêncio, a nova secretária de Saúde do DF, comemorou a ampliação do Hospital de Planaltina, e afirmou que será realizada uma ampliação de cargas horárias de médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde do local. Ao total, serão 52 novos leitos, sendo nove de UTI.

“Durante essa gestão, que vai até 31 de dezembro, nós temos 28 feiras programadas para serem entregues, e estamos trabalhando para que tudo seja feito”, afirmou o governador Ibaneis Rocha antes de assinar as ordens de serviço.