SEL divulga resultado de projeto Educador Esportivo Voluntário

Os profissionais e educadores selecionados atuarão de forma independente, sem qualquer vínculo empregatício com o setor público

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) divulgou, nesta terça-feira (15), o resultado da seleção para o projeto Educador Esportivo Voluntário 2023. Foram escolhidos 250 voluntários entre aqueles que trabalham com a socialização de crianças por meio de lazer e recreação, com conteúdos relacionados ao desenvolvimento da infância e juventude.

Os profissionais e educadores selecionados atuarão de forma independente, sem qualquer vínculo empregatício com o setor público. Os participantes do projeto receberão um ressarcimento por dia de trabalho, que abrangerá custos relacionados ao transporte e alimentação, podendo chegar ao valor mensal de R$ 740.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Júlio Cesar Ribeiro, a divulgação do resultado final do projeto marca mais um passo significativo do compromisso contínuo com o fortalecimento das atividades esportivas voltadas aos jovens do DF. “Essa iniciativa demonstra nosso comprometimento em oferecer oportunidades para o crescimento da juventude, marcada por uma seleção criteriosa de instrutores esportivos que contribuirão para o desenvolvimento intelectual e social de crianças e jovens”, afirma.

O chamamento para a primeira reunião dos selecionados está previsto para a primeira semana de setembro. Os candidatos selecionados devem aguardar orientações para a integração e o início oficial de suas atividades.

Clique aqui para acessar a lista.

As informações são da Agência Brasília