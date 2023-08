Faixas de pedestre terão iluminação reforçada  

Lançado em maio de 2022, o projeto prevê a instalação de iluminação em 759 faixas de pedestre – 425 no Plano Piloto e 334 em Ceilândia

A Diretoria de Engenharia do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou uma reunião com representantes da Companhia Energética de Brasília (CEB) para analisar a implantação do programa Luz na Faixa. O intuito é prosseguir com as ações que possibilitam finalizar a iluminação das faixas de pedestre de Ceilândia e do Plano Piloto.

Lançado em maio de 2022, o projeto prevê a instalação de iluminação em 759 faixas de pedestre – 425 no Plano Piloto e 334 em Ceilândia. Os locais foram escolhidos por serem as cidades que contêm o maior número de faixas de pedestres entre todas as regiões administrativas do Distrito Federal.

“Esse projeto é de extrema importância para a população”, avalia o diretor-geral do Detran-DF, Takane do Nascimento. “A iluminação vai garantir maior visibilidade para os pedestres, mesmo nas calçadas e áreas próximas à faixa, aumentando a percepção do condutor e trazendo mais segurança, tanto para o pedestre como para o motorista.”

Até o momento, foram iluminadas 103 faixas em Ceilândia Norte e no P Sul, além de 28 faixas na Asa Sul. Os trabalhos agora se concentram na iluminação das faixas em Ceilândia Sul, no Parque da Cidade e arredores, nos setores Bancário Sul e Norte e Comercial Sul e Norte.

Para dar maior celeridade à implantação, as equipes do Detran-DF e da CEB farão o levantamento conjunto das faixas a serem iluminadas. A visita técnica aos lugares indicados otimiza o tempo e permite finalizar de forma mais ágil a implantação do projeto.

O programa original consiste na instalação de um poste de iluminação com 5 metros de altura, contendo uma luminária em LED de 120 W, para as vias com até duas faixas de rolamento. Nas vias com mais de duas faixas, serão instalados dois postes de 5 metros, um em cada lado. Com isso, o local da faixa ficará destacado em relação ao restante da via, sendo mais uma forma de alertar o condutor sobre a necessidade de atenção dada à travessia de pedestres.

*Com informações do Detran-DF