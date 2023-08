Ibaneis reforça combate ao feminicídio em lançamento de nova sede da Segurança

A fala ocorreu em meio à presença de dezenas de autoridades da Segurança Pública que participaram do lançamento

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou, nesta terça-feira (15), durante o lançamento da nova sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), que a obra é um marco na integração das forças e é simbólico para o combate ao feminicídio e na proteção às mulheres.

A obra de R$ 15 milhões vai permitir reunir todos os servidores da pasta num mesmo local, abrigando secretarias que até então atuavam em locais diferentes, economizando com aluguel e centralizando os trabalhos. Para o governador, o momento é de virar a página do feminicídio, com um trabalho integrado não só entre as forças de segurança, mas todas as secretarias do governo e a sociedade.

“Esse momento é muito significativo para que todos juntos possamos realmente virar a página nessa questão do feminicídio no DF, assim como a gente vem fazendo com diversos outros crimes da nossa cidade. Nós temos orgulho de dizer que nós temos reduzido quase todos os índices de criminalidade na nossa cidade graças ao trabalho integrado, um trabalho que desde o primeiro dia do governo, lá em janeiro de 2019, deixei claro que eu queria que acontecesse aqui no DF”, destacou o governador Ibaneis Rocha. “Nós temos que marcar essa data para que a gente possa virar a página na segurança pública na questão da defesa das mulheres no DF. Esse é um compromisso de todos nós, é um compromisso que nós temos que trabalhar com muito fervor”, reforçou.

A construção tem como objetivo aglutinar estruturas operacionais da Secretaria de Segurança Pública, gerando eficiência e celeridade nas atividades e também economia com aluguéis, conforme aponta o titular da pasta, Sandro Avelar. “Essa obra vai permitir que tenhamos melhores condições de trabalho e tem um lado econômico, onde deixaremos de pagar aluguel. Vamos colocar áreas de logística juntas e trabalhar o princípio da integralidade. A integralidade é a transversalidade no sentido de buscarmos melhorias nos números da Secretaria de Segurança Pública, e nós temos conseguido fazer isso”, definiu.

Comandante-geral do Corpo de Bombeiros, a coronel Mônica Miranda endossou o trabalho de integração que poderá ser reforçado com a construção da nova sede. “Essa é uma iniciativa valorosa, é importante que as forças de segurança conversem entre si, que tenham uma proteção, que uma ajude a outra. Esse prédio vem a colaborar nesta iniciativa, porque precisamos trabalhar em todos os aspectos do nosso serviço. Vai apoiar muito como sede da segurança pública e também com as forças de segurança envolvidas”, ressaltou.

Nova sede

A SSP-DF tem em sua estrutura dez áreas, que estão dispersas e precisam estar unificadas em um único espaço. Assim que a obra for concluída, isso vai ocorrer no prédio formado por subsolo, térreo, 1º pavimento e 2º pavimento, com área total construída de 4.812,61 m² no Setor de Administração Municipal (SAM).

A obra é financiada com recursos federais através de emenda de bancada, e distritais (contrapartida) através de operação de crédito entre o GDF e o Banco do Brasil. E já iniciou em parte do terreno dentro da Secretaria de Segurança Pública, ao lado do Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB).

Atualmente, a SSP-DF conta com um edifício construído na década de 1970, onde estão alocadas equipes administrativas e operacionais da pasta. No entanto, segundo a secretaria, com a expansão dos serviços prestados e como consequência da expansão dessas equipes, a otimização do espaço ficou prejudicada, sendo necessária a construção da nova sede.

As informações são da Agência Brasília