Sejus realiza a Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente neste sábado (5)

A Secretaria de Justiça e Cidadania está realizando, neste sábado (5) a Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente onde participam representantes da Sociedade civil, do poder público, especialistas e também crianças e adolescentes, que vão discutir e propor políticas públicas voltadas à garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no Distrito Federal.

A programação teve início às 8h e segue até às 18h. O evento tem o objetivo de apresentar candidatos ao Comitê Consultivo e finalizará com a discussão e votação das propostas já consolidadas.

Este ano a Conferência ocorre sob a seguinte temática: “A situação dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes em Tempos de Pandemia pela Covid-19: violações e vulnerabilidades de crianças e adolescentes”.

O Secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana, participou da abertura do evento e ponderou sobre a importância de eventos como este, que enaltecem a participação da juventude na criação de políticas públicas. “Acreditamos que a conferência é também uma oportunidade para a definição de ações relacionadas à garantia do pleno acesso das crianças e adolescentes às políticas sociais, além da inclusão de discussões dentro do tema geral que foi proposto pelo Conanda neste ano. É mais uma ação para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes do Distrito Federal”, disse o secretário.

As conferências regionais são preparativas para 11ª Conferência Distrital, prevista para acontecer no primeiro semestre de 2023, cujo objetivo é eleger delegados – representantes do Distrito Federal – e encaminhar propostas para Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, promovida pelo CONANDA, no segundo semestre de 2023.