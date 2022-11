Festival de nomeações: 2023 deve ter 23 concursos públicos

O GDF revelou, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, que 23 novos concursos estão com editais e provas previstas para sair no ano que vem

O ano de 2023 promete muitas oportunidades para os que sonham em ingressar no serviço público. O Governo do Distrito Federal (GDF) divulgou, na sua Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que 23 novos concursos públicos podem ter as suas provas e editais publicados no ano que vem.

Todos os certames já estão autorizados para serem iniciados já no próximo ano, proporcionando oportunidades para especialistas da saúde pública, do meio ambiente, de atividades previdenciárias a até setores da agropecuária e infraestrutura distrital, que necessitam de novos servidores para compor o seu quadro de profissionais.

Uma das áreas que serão abastecidas por novos servidores é a de segurança pública. Segundo a LDO de 2023, estão previstas as publicações de editais de concursos públicos para a contratação das seguintes funções: oficiais do quadro de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF); soldado da PMDF; delegado de polícia do Distrito Federal; apoio às atividades de policiais civis; Corpo de Bombeiros Militares do DF (CBM/DF) e agente de custódia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Outro setor que também irá contratar novas pessoas é o rodoviário, com editais destinados a nomear novos especialistas e agentes de trânsito para o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), além de concursos para gestão e fiscalização rodoviária com previsões para acontecerem já no próximo ano.

Por fim, o texto orçamentário também determina que haverá certames para a admissão de novos servidores para atuar na assistência social do DF e também na área socioeducativa da capital federal.

Outras provas devem acontecer

A LDO também destaca que outras provas devem acontecer no decorrer de 2023. O texto explicita que serão realizadas avaliações para o recrutamento de novos auditores de controle interno e atividades urbanas do DF; vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde do DF e atividades previdenciárias da capital.

Também estão previstas provas para as atividades de cuidado do meio ambiente da capital federal, defesa do consumidor, planejamento urbano e infraestrutura e atividades agropecuárias. Os que desejam ingressar na área da saúde serão contemplados com certames para especialistas e para gestão e assistência.

GDF contratou 67 mil servidores em 4 anos

Um dos principais destaques do primeiro mandato do governador Ibaneis Rocha (MDB) foi na contratação de novos servidores públicos para atuar nas esferas da administração distrital. Desde 2019, o GDF já nomeou mais de 67 mil pessoas, sendo que, atualmente, o Distrito Federal conta com 108 mil funcionários ativos.

Após a divulgação dos certames previstos para 2023, o mandatário local reafirmou a importância da realização dos concursos públicos, e também destacou as principais metas para as próximas provas, que irão reforçar áreas específicas do governo local.

“O concurso público é a melhor forma de trazer as pessoas mais competentes para o serviço público. Precisamos ampliar algumas áreas e reforçar outras para garantir um atendimento melhor para a população, que deve ser o principal foco do governo. Esses concursos garantem que o trabalho será melhor para todos”, afirma o governador Ibaneis Rocha.

Já o secretário de Planejamento, Orçamento e Administração, Ney Ferraz, apontou que os últimos anos foram marcados por uma série de seleções públicas, que aprimorou diversos órgãos do GDF. Segundo ele, as carreiras distritais estão recebendo, além de reforços de pessoal, uma série de melhorias das condições de trabalho, tornando as carreiras ainda mais atrativas. “As seleções vão permitir o ingresso de novos servidores às estruturas da administração distrital, aprimorando os serviços públicos”, disse.

Ano de grandes expectativas

Em uma entrevista exclusiva com a equipe do Concursos & Carreiras do Jornal de Brasília, Fernando Mesquita, professor de Mentoria do Gran Cursos Online, afirmou que os certames do próximo ano serão necessários para suprir demandas de órgãos públicos do DF, abrindo um leque de oportunidades para os concurseiros, sendo um período de muitas nomeações.

“2023 tende a ser um ano muito positivo para concursos. Estamos com a pior fase da pandemia superada, os órgãos seguem dependendo de servidores, agora mais do que nunca. Vários concursos tendem a ser retomados, concebidos e realizados”, destaca o especialista.

Segundo Mesquita, os concursos da área de segurança pública devem ter um destaque especial em 2023, já que costumam “despertar a atenção dos candidatos” devido à sua quantidade de vagas. Um adendo está para as provas da Polícia Civil, corporação que é o sonho de nomeação de vários estudantes. “As áreas de apoio também provavelmente terão muito destaque, puxadas pela popularidade que a PCDF retomou nos últimos anos entre os candidatos”, conta.

Além dos certames do DF, os concurseiros devem estar atentos a novos certames que devem ser realizados pelo novo governo federal do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT). Concursos para o Ministério do Trabalho, analistas do INSS e ministérios que serão instituídos por Lula podem vir em breve. Além disso, o radar está em alerta para novas provas para as agências reguladoras, como a ANAC, a ANATEL e a ANEEL.

Para conseguir uma das vagas que serão ofertadas, os concurseiros já devem preparar a sua rotina de estudos antes mesmo da chegada do próximo ano. Segundo Mesquita, os estudantes devem conseguir materiais de estudo de qualidade e estabelecer uma rotina proveitosa para o seu aprendizado. “Estudar quantidade de horas suficiente de acordo com sua realidade, criar bons materiais de revisão e resolver diariamente as questões de concursos anteriores são apenas alguns dos passos para que o candidato possa mudar de vida em 2023”, conclui.