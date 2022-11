Concurso para escriturário bancário será realizado domingo (6)

As provas serão realizadas em todas as capitais do país, além do Distrito Federal, uma novidade do concurso deste ano

As provas do concurso para escriturário do BRB serão realizadas no próximo domingo (6). Mais de 61,6 mil candidatos estão inscritos para disputar 500 vagas para o cargo de escriturário, porta de entrada da carreira bancária. As provas serão realizadas em todas as capitais do país, além do Distrito Federal, uma novidade do concurso deste ano.

Para o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, o reforço no time do banco está alinhado à estratégia de expansão do BRB por todo o território nacional. “O BRB cresceu em tamanho e em importância graças ao trabalho e empenho das nossas pessoas. O reforço no time é essencial para continuarmos oferecendo a melhor experiência e os melhores produtos e serviços aos nossos clientes”, afirma.

Os locais de prova estão disponíveis no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), organizador do concurso. Os candidatos devem comparecer para a realização das provas com antecedência mínima de 1 hora. Os exames terão início às 13h45 e contarão com quatro horas de duração. O salário de escriturário é de R$ 3.764,66 para a carga horária de 30 horas semanais.

Respeitando a política de diversidade, o edital do concurso prevê, ainda, cotas para pessoas com deficiência, hipossuficientes, negros, indígenas e quilombolas. O resultado final do concurso será homologado pelo BRB, publicado no Diário Oficial do DF (DODF) e divulgado nos sites do Iades e do banco em fevereiro de 2023.

Desde 2019, o banco já realizou quatro concursos. Nos últimos três anos, foram convocadas 984 pessoas aprovadas para cargos de escriturário, analista de TI, engenheiro de segurança do trabalho, advogado e médico do trabalho.

*Com informações do BRB