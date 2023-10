Seduh lança portal do PPCUB para a população

A minuta do PLC do PPCUB está em discussão com a sociedade e será apresentada em audiência pública no dia 11 de novembro

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) lançou, nesta quarta-feira (11), um portal para o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB). O site tem a proposta de tornar mais simples, claro e intuitivo o acesso às informações sobre o plano.

A plataforma informa o que é o PPCUB, sua abrangência e atuação, permitindo um melhor entendimento da proposta atual do Plano, que está disponível no portal e reúne toda a legislação urbanística da área do Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB). A minuta do Projeto de Lei Complementar (PLC) do PPCUB está em discussão com a sociedade e será apresentada em audiência pública no dia 11 de novembro deste ano.

O portal garantiu um destaque especial ao projeto de lei, com um quadro da versão do PPCUB 2023, onde os interessados podem ter acesso à minuta da Lei Complementar, seus anexos, estudos e memória técnica. Possui ainda o campo “Como consultar”, que é um tutorial temático para orientar a como encontrar assuntos no projeto de lei e nas Planilhas de Parâmetros Urbanísticos e de Preservação (PURP).

“O propósito é dar amplo acesso à população, de forma clara, fácil e completa”, afirma o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Vaz. “Todo o portal foi pensado para ser fácil e intuitivo. Os interessados têm acesso a botões claros, informações práticas e um amplo tutorial de como interpretar e encontrar dados sobre o projeto de lei”, ressalta.

Para isso, todas as informações sobre o PPCUB foram transferidas para a nova plataforma. Além disso, foram incluídos dados atuais sobre o CUB, com acesso direto ao Geoportal, onde é possível encontrar desde o mapa de abrangência do Plano até as poligonais dos Territórios de Preservação (TP) e suas respectivas planilhas.

“A população que se interessa pelas áreas do CUB poderá encontrar todo o histórico de construção do PPCUB, os processos participativos e técnicos, os estudos desenvolvidos, além de verificar as informações completas da proposta atual”, explica a coordenadora de Planejamento e Monitoramento do Conjunto Urbanístico de Brasília, Patrícia Fleury.

Importância

O PPCUB é o principal instrumento de política urbana do CUB, que além de reunir toda a legislação urbanística da área, tem o objetivo de preservar, desenvolver, qualificar e modernizar esse conjunto urbano. Ele abrange as regiões administrativas do Plano Piloto, Cruzeiro, Candangolândia, Sudoeste/Octogonal e o Setor de Indústrias Gráficas (SIG).

O CUB é o principal artefato urbano produzido de acordo com os princípios do movimento moderno e, por esse motivo, foi inscrito como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A versão mais recente da minuta do PPCUB possui três pilares principais: a preservação do patrimônio urbanístico e arquitetônico de Brasília; o uso e ocupação do solo; e os planos, programas e projetos para o futuro da capital – assunto que afeta a todos os habitantes do DF.

Em debate há mais de 11 anos, a proposta já foi amplamente discutida com vários setores da sociedade e do Governo do Distrito Federal (GDF). Elaborado pela Seduh, o texto será novamente submetido à audiência pública e, posteriormente, à deliberação do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF (Conplan) e da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

As informações são da Seduh