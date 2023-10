GDF anuncia data da audiência pública sobre o PPCUB

Entre os principais pilares, está a proteção do patrimônio urbanístico de Brasília, o uso e ocupação do solo e os planos futuros para a capital

O Governo do Distrito Federal (GDF), através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), convoca toda a população para discutir, em audiência pública marcada para o dia 11 de novembro, a proposta de Projeto de Lei Complementar (PLC) do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB).

O objetivo da reunião é propor sugestões da sociedade sobre a minuta PPCUB, elaborada pela pasta. A audiência será presencial, a partir das 9h, no auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências de Saúde (Fepecs), na quadra 3 do Setor Médico Hospitalar Norte (SMHN). O evento também será transmitido pelo YouTube, por meio do canal Conexão Seduh.

Em debate há 11 anos, a versão mais recente da proposta possui três pilares principais: a proteção do patrimônio urbanístico e arquitetônico de Brasília; o uso e ocupação do solo; e os planos, programas e projetos para o futuro da capital – assunto que afeta a todos os habitantes do Distrito Federal. Ainda apresenta um glossário explicando todos os termos técnicos utilizados, a pedido da população.

O Plano reúne toda a legislação urbanística da área do Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB), que é tombado nas instâncias distrital e federal e inscrito como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). As áreas abrangem as regiões administrativas do Plano Piloto, Cruzeiro, Candangolândia, Sudoeste/Octogonal e o Setor de Indústrias Gráficas (SIG).

“O PPCUB permitirá uma gestão do território do CUB com maior eficácia e de maneira compartilhada entre os órgãos do governo distrital e federal responsáveis pela fiscalização e tombamento. Possibilitará, também, maior clareza e transparência quanto ao que deve ser preservado, facilitando o planejamento urbano e territorial”, explica o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Vaz.

Consulta

A minuta do Projeto de Lei Complementar, com todos os seus anexos, estará disponível para consulta até a data da audiência. A população pode acessar todo o material no site da Seduh, na área de Audiências Públicas, e no portal do PPCUB, que possui um amplo tutorial de como interpretar e encontrar informações sobre a lei.

As contribuições à proposta poderão ser enviadas até 11 de novembro para o e-mail. Na mensagem, o interessado deve especificar o anexo ou trecho do projeto ao qual se referem. No dia da audiência, as perguntas feitas presencialmente serão ouvidas pela equipe técnica da Seduh.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Construção

Depois de anos em discussão e várias reuniões com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a proposta passou pelo crivo do órgão. Isso porque foi construída dentro dos limites da Portaria n° 166/2016 do instituto, que foi usada como referência na elaboração do projeto.

Além disso, foi debatida por mais de um ano em 29 reuniões com entidades civis e do Governo do Distrito Federal (GDF) que integram a Câmara Temática do PPCUB, criada em abril de 2022 pelo plenário do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF (Conplan), a pedido dos seus conselheiros. “A proposta de lei está madura e pronta para seguir os próximos passos”, ressalta Marcelo Vaz.

Próximos passos

Após a audiência pública, a Seduh avaliará as sugestões apresentadas pela população, fazendo os ajustes técnicos necessários na proposta. Depois, o texto será levado à análise do Conplan. Após a deliberação do colegiado, será encaminhado à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Audiência pública sobre o PPCUB

Data: 11 de novembro

Horário: 9h

Local: Auditório da Fepecs, na quadra 3 do Setor Médico Hospitalar Norte (SMHN), Asa Norte