Parceria realiza Dia das Crianças em quatro regiões administrativas

Para comemorar o Dia das Crianças, a Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), em parceria com as administrações regionais de Arapoanga, Samambaia, São Sebastião e do Guará, preparou uma programação especial repleta de atrativos para os pequenos.

Gratuito, o evento será promovido nessas quatro regiões administrativas dos dias 12 a 15 de outubro, das 11h às 17h, nas localidades definidas pelas administrações. Crianças de todas as idades são bem-vindas para aproveitar as mais variadas atrações, como apresentações de palhaços, animação, contação de histórias, espetáculo de mágica e apresentações da Cia Teatro Start.

No Arapoanga, a estrutura será montada em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) 5. Em Samambaia, o evento será realizado na subsede da administração, na QN 431 Área Especial – Samambaia Norte Expansão. Já em São Sebastião, as festividades ocorrerão na Vila do Boa, na AE 3, ao lado do campo sintético. Por fim, no Guará, o evento será na Praça da Moda do Polo de Modas, na QE 40, entre as ruas 4 e 5, no Guará I.

Confira a programação em cada região administrativa:

