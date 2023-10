Justiça anuncia 8ª edição do Casamento Comunitário

Para se inscrever, os interessados devem levar a documentação para participar da seleção em uma das quatro unidades indicadas para o processo

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) publicou, nessa terça-feira (10), no Diário Oficial do DF (DODF), o edital referente a 8ª edição do Casamento Comunitário. Segundo o documento, as inscrições poderão ser feitas entre os dias 16 e 27 de outubro.

Para se inscrever, os interessados devem levar a documentação necessária para participar da seleção em uma das quatro unidades indicadas para o processo. Serão contemplados 50 casais na cerimônia, que será realizada dia 3 de dezembro.

Os interessados em participar devem preencher alguns requisitos para inscrição: residir no DF, ser hipossuficiente, apresentar toda documentação prevista no edital, ter idade mínima de 18 anos e não ter impedimento legal para casar-se nos termos do artigo 1.521 do Código Civil.

De 2020 até 2022, foram realizadas sete edições beneficiando 264 casais. “O Casamento Comunitário oferece muito mais do que os trâmites cartoriais. É uma política pública de fortalecimento das famílias e que possibilita a realização de sonhos. É um dia único e emocionante na vida dos casais”, destaca a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Inscrição

No momento da inscrição, é necessário levar a documentação prevista no Edital nº 9. Os casais serão selecionados por ordem cronológica de inscrição. A seleção ocorrerá em dias úteis, de 16 a 27 de outubro, das 9h às 16h30, nas unidades abaixo:

– Praça dos Direitos da Ceilândia: QNN 13 – Ceilândia Norte

– Na Hora do Setor Cultural Norte: Plataforma Inferior da Rodoviária de Brasília

– Praça dos Direitos do Itapoã: Quadra 203, Del Lago II

– Estação Cidadania do Recanto das Emas: Quadra 113, Lote 9

Etapas do Casamento Comunitário

O Casamento Comunitário do Distrito Federal de 2023 tem cinco etapas: inscrição; análise das documentações; divulgação do resultado; participação no encontro preparatório; e cerimônia de casamento. A análise de documentação será realizada pela Sejus-DF nos dias 30 e 31 de outubro. A lista de casais contemplados será divulgada no dia 1° de novembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esclarecimentos referentes ao processo seletivo podem ser feitos por meio dos contatos: [email protected] e 2244-1347 e 2244-1349.

As informações são da Agência Brasília