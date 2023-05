Secretário de Segurança visita Centro Médico da PMDF

O secretário conheceu instalações como o pronto-socorro, ambulatório e os consultórios onde são realizadas atualmente as consultas

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, visitou, nessa quinta-feira (04), o hospital da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O objetivo foi inspecionar a estrutura física, os materiais e equipamentos, acompanhar o atendimento e o trabalho dos profissionais que atuam no Centro Médico (CMed) da PMDF, entre outras rotinas da unidade hospitalar.

Recebido pelo comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Klepter Rosa, juntamente com sua equipe de gestores da unidade de saúde, o secretário conheceu instalações como o pronto-socorro, ambulatório, centro cirúrgico e os consultórios onde são realizadas atualmente as consultas eletivas.

Na ocasião, também foi apresentado o cronograma de ocupação do CMed da PMDF, confeccionado pelo Departamento de Saúde. O plano será levado a efeito logo após a desocupação definitiva dos espaços disponibilizados à Secretaria de Saúde para montar um hospital de campanha no período da pandemia de covid-19.

Para o secretário Sandro Avelar, essa iniciativa visa priorizar a saúde dos policiais militares e conhecer o projeto de organização social que viabilizará o pleno funcionamento do hospital. “A valorização profissional, com melhoria do atendimento de saúde aos policiais e familiares, impacta diretamente na qualidade do serviço prestado à sociedade”, completou.

O Centro Médico da PMDF conta com 46 médicos. Cerca de 70 mil vidas, além dos policiais militares e seus dependentes, são atendidas pelo sistema de saúde da corporação, que conta com o Centro Médico e a rede de hospitais e clínicas credenciadas.

As informações são da Agência Brasília