Caixa d’água desaba e mata uma mulher em Valparaíso

O desabamento de uma caixa d’água transformou a tarde desta segunda-feira, 23, em uma tragédia em uma Escola na Zona Rural de Valparaíso, Goiás. Duas mulheres ficaram gravemente feridas e, uma delas, infelizmente, não resistiu.

A mulher identificada como F.F.B., com idade não informada, foi encontrada ao solo inconsciente e com ausência dos sinais vitais, seu óbito foi declarado no local.

A segunda vítima, identificada como E.D.C., 43 anos, foi atendida e transportada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ao Hospital de Base do Distrito Federal, apresentando fratura exposta na perna esquerda e escoriações pelo corpo, estava consciente, orientada e instável.

Informações levantadas pelas equipes de atendimento constataram que a caixa d’água tinha capacidade de cerca de 10.000 mil litros e estava fixada em uma estrutura de metal na área externa do estabelecimento de Ensino.

A cena foi preservada e a Perícia foi acionada para o local. Veja o local do acidente: