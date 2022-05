Emprego no DF: ao todo, são 172 oportunidades disponíveis

Para pessoas com deficiência em busca de emprego, há oportunidades como auxiliar de limpeza, empacotador a mão e operador de caixa

O setor de bares e restaurantes é um dos que mais oferecem vagas nas agências do trabalhador do Distrito Federal nesta terça-feira (24). Uma delas com o salário mais alto do dia: R$ 6.000, mais benefícios. Esse é o valor que será pago mensalmente a quem for selecionado para trabalhar como coordenador de restaurante em Águas Claras. Precisa ter curso superior completo em administração.

Outras vagas para quem quer atuar nesse ramo são para auxiliar de cozinha (2), cozinheiro (2), cozinheiro geral (2), garçom (5), gerente (2), pizzaiolo (2) e sushiman (2). São oportunidades abertas em diferentes regiões administrativas, com salários que vão de R$ 1.212 a R$ 2.000, mais benefícios.

Para pessoas com deficiência em busca de emprego, há oportunidades como auxiliar de limpeza, empacotador a mão e operador de caixa. Ao todo, são seis vagas com salários que variam de R$ 1.355 a R$ 1.864. O maior número (3) é para a função de empacotador no Lago Sul. Com remuneração de R$ 1.355 mais benefícios, o candidato deve ter experiência comprovada e ensino fundamental incompleto.

Para operador de caixa, são duas chances em Ceilândia. O salário também é de R$ 1.355 mais benefícios. Quem quiser concorrer ao cargo deve ter experiência e o ensino fundamental incompleto. A vaga para auxiliar de limpeza é par trabalhar no Guará. Precisa ter o ensino fundamental completo e experiência. Há apenas uma vaga.

Ao todo, há nas agências do trabalhador, nesta terça, 172 vagas para diferentes perfis em funções distintas. Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.