Secretaria de Saúde define novas datas para seleção de condutores de ambulância e padioleiros

Resultado preliminar será divulgado em 22 de janeiro

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) definiu um novo cronograma para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de condutores de ambulância e padioleiros. As novas datas constam no edital de retificação divulgado hoje (19) na página 32 do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

O resultado preliminar está marcado para 22 de janeiro. Os classificados dentro das vagas serão convocados em 7 de março e a entrada em serviço será em 15 de março. As interposições de recursos poderá ser feita por meio do site do Instituto AOCP.

As inscrições do processo seletivo ocorreram em outubro do ano passado. O processo seletivo foi realizado por meio da avaliação de títulos (formação acadêmica) e comprovação de experiência profissional no momento da inscrição.

Para a especialidade de condutor, foram oferecidas 50 vagas e mais 250 de cadastro reserva, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e remuneração de R$ 3.679,26. Os candidatos precisam ter curso de nível superior.

Já para o cargo de padioleiro, são 80 vagas e mais 400 de cadastro reserva. A carga horária é de 40 horas semanais com remuneração de R$ 3.600,72. Para padioleiro é necessário nível médio.

A especialidade de condutor de ambulância compõe a carreira de Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde. Por sua vez, o Técnico de Apoio Operacional faz parte da carreira de Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde.